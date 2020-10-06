Абу-Даби, , 00:30 — REGNUM В Объединенных Арабских Эмиратах за прошедшие сутки выявили 932 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и профилактики заболеваний страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в ОАЭ достигло 99 733. Также за 5 октября в стране скончались еще пять человек с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в ОАЭ стали 429 пациентов.

Кроме того, за минувшие сутки в эмиратах выздоровели еще 1287 пациентов, их выписали из медицинских учреждений страны. Общее число выздоровевших в ОАЭ выросло до 89 410 человек.