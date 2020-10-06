Рамалла , , 00:16 — REGNUM В Палестине за прошедшие сутки скончались 11 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба палестинского минздрава.

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По данным ведомства, жертвами осложнений COVID-19 на палестинской территории стали уже 402 человека. Также за минувшие сутки в стране выявили еще 521 случай заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в Палестине подтвердили 52 954 случая инфицирования SARS-CoV-2.

Отмечается, что за 5 октября в стране выздоровели еще 592 пациента, из них 65 — в секторе Газа. Общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 44 955 человек.