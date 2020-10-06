Сараево, , 00:24 — REGNUM Представители миссии Боснии и Герцеговины при штаб-квартире НАТО в Брюсселе заявили, что в альянсе собирают средства в размере 500 000 евро для оказания помощи Боснии и Герцеговине в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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На совещании, в котором приняли участие помощник генерального секретаря НАТО по операциям Иоанн Манза, директор оборонных институтов и наращивания потенциала Паоло Марк и сотудник сектетариата НАТО, отвечающий за Боснию и Герцеговину, Рон Максвелл, представителям миссии Боснии и Герцеговины сообщили, что определение условий выделения финансированияна находится на завершающей стадии.

Манза выразил удовлетворение работой министерства обороны в совете министров и вооруженных сил Боснии и Герцеговины по укреплению целостности вооруженных сил, а также участием в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане.

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