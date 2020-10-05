Иерусалим, , 23:55 — REGNUM Прокуратура Израиля впервые предъявила обвинения гражданину в сознательном распространении коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 5 октября израильское государственное радио Kan.

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24-летний житель города Беэр-Шева, расположенного на юге страны, обвиняется в том, что отправился на вечеринку в лесу, получив за несколько дней до этого положительный результат теста на коронавирус и имея симптомы COVID-19.

Установлено, что всего на вечеринку было приглашено около 20 человек. На видеозаписях, которые имеются в распоряжении следователей, видно, что подозреваемый общается с другими приглашёнными, при этом у большинства из них нет средств индивидуальной защиты.

Сообщается, что на данный момент молодой человек арестован. Ему уже назначен штраф в размере 5 тысяч шекелей (около 115 тысяч рублей), но в дополнение к этому грозит до семи лет лишения свободы за злостное нарушение карантина.