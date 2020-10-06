Москва, , 09:20 — REGNUM В рамках московской городской образовательной программы «НКО Лаб» будет проведена серия бесплатных вебинаров. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Юристы-практики познакомят участников с правовыми основами работы НКО, расскажут, как правильно оформить трудовые и гражданско-правовые отношения, когда нужно сдавать отчетность в налоговую службу и другие инстанции», — сказала Сергунина.

Сотрудникам некоммерческих организаций Москвы расскажут о правовых аспектах деятельности. Темой первого вебинара станут правовые основы деятельности некоммерческих и волонтерских организаций.

Во время второго вебинара участникам расскажут об особенностях оформления трудовых правоотношений с сотрудниками НКО, а также документов, которые нужно учитывать в работе благотворительных организаций. Отдельно обсудят процедуры плановых и внеплановых проверок некоммерческих организаций, правах и обязанностях их сторон, штрафы и другие санкции, а также способ их обжалования.

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