Аддис-Абеба, 5 октября 2020, 23:16 — REGNUM К настоящему моменту в странах Африки выявлено более 1,5 млн случаев коронавирусной инфекции, 5 октября сообщает Africa CDC.
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По информации Африканского союза, в странах континента подтвержден 1 514 281 случай COVID-19.
Жертвами заболевания в Африке стали 36 797 человек. Прошли лечение и выздоровели 1 251 195 пациентов.
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