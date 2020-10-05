Москва, , 23:02 — REGNUM В Москве за последние сутки скончался 31 пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили вечером 5 октября в оперативном штабе столицы.

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Отмечается, что у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония и имелся положительный результат тестов на коронавирус.

По последним данным штаба, всего в Москве выявлено 307 477 случаев заражения коронавирусом, 3537 из которых — за последние сутки. Скончался 5401 пациент с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц свыше 253 тысяч человек.