Екатеринбург, , 23:00 — REGNUM В Екатеринбурге мировой суд оправдал Антона И., подравшегося с заместителем начальника СКР по Октябрьскому району города Артёмом Х.. Об этом сообщил адвокат Сергей Колосовский в Facebook.

У 24-летнего горожанины произошёл конфликт со следователем, передвигающимся на золотом Lexus. Мужчины подрались на заправке.

Молодого человека обвинили по статье «Угроза убийством». Тем не менее, суд полностью оправдал жителя Екатеринбурга за отсутствием доказательств вины обвиняемого.

Как сообщало ИА REGNUM, драка произошла в сентябре 2019 года.

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