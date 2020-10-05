Москва, , 22:56 — REGNUM Переболевшие сезонным ОРВИ могут получить иммунитет ко многим типам коронавируса, в том числе SARS-CoV-2. Об этом сообщили 5 октября в Роспотребнадзоре со ссылкой на соответствующее исследование американских учёных.

Дарья Драй © ИА REGNUM

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В то же время время в ведомстве отметили, что специалисты пока не могут сказать, насколько такой иммунитет эффективен и с какой вероятностью он появляется у переболевших гриппом.

В Роспотребнадзоре также рассказали о последних исследованиях, согласно которым человек, обладающий антителами IgG к коронавирусу, в течение непродолжительного времени может оставаться переносчиком инфекции. Таким образом, подчеркнули в ведомстве, наличие положительного теста на антитела не отменяет необходимости использования средств индивидуальной защиты в период пандемии.