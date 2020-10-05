Женева, Швейцария, , 22:36 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 294 763 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 35 109 317 человек. Такие данные приводит 5 октября Всемирная организация здравоохранения.

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 4526 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 035 341.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по приросту новых случаев коронавируса за последнюю неделю составляют Индия, США, Бразилия, Аргентина, Франция, Великобритания, Россия, Колумбия, Израиль и Испания.

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