Тегеран, , 08:58 — REGNUM 5 октября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 235 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Пресс-секретарь министерства здравоохранения отметила, что с учётом 235 новых жертв их общее число по стране возросло до 27 192 человек. По словам Садат Лари, за последние 24 часа было выявлено около 3902 новых случаев заражения смертельным вирусом, при этом 1 953 человека госпитализированы.

Она отметила, что в общей сложности 475 674 иранца подверглись заражению вирусом, причем около 392 293 из них выздоровели и выписались из больниц. «Еще около 4167 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сообщила пресс-секретарь.