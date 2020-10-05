Ростов-на-Дону, , 22:10 — REGNUM В Ростовской области вопрос о начале школьных каникул пока не решён. Ранее донской губернатор Василий Голубев поставил задачу министерству образования в течение двух дней подготовить предложения.

Пресс-служба Минпросвещения России

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"В пятницу [2 октября] было поручение губернатора определить единые каникулы на две недели, предложения ещё не подготовлены», — уточнили в региональном пресс-центре.

Напомним, что с предложением продлить школьные каникулы и организовать их в единый период с целью разобщения детей выступил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв. По его мнению, такие меры необходимо предпринять в условиях сложной эпидемиологической ситуации на Дону.

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