Москва, , 21:37 — REGNUM Власти Москвы пока не видят необходимости для возобновления пропускного режима в связи с осложнением ситуации с коронавирусом. Об этом 5 октября заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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"Пока такой необходимости нет. И мы очень надеемся, что такой необходимости и не возникнет», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил6 что столичные власти пока не планируют вводить новых ограничений из-за ситуации с коронавирусом, однако в дальнейшем всё будет зависеть от соблюдения москвичами рекомендаций врачей и Роспотребнадзора.

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