Нижний Новгород, , 21:32 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по итогам января-августа 2020 года число умерших почти на 100 тыс. превысило число родившихся. Так, за восемь месяцев в Поволжье родился 177 831 ребенок, при этом 275 811 человек скончались, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

При этом за указанный период рождаемость снизилась на 11 374 человека, или на 6% по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года, а смертность выросла на 20 394 человека или на 8%. Только за август в округе скончались 34 033 человека, а родились 23 118 детей. Рождаемость снизилась на 11,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а смертность выросла на 11,7%.

За восемь месяцев наибольшее количество детей родилось в Татарии — 27 287 младенцев, или на 4,1% меньше аналогичного периода прошлого года. Минимальный показатель рождений наблюдается в Мордовии — 3651 ребенок или на 9,6% меньше чем годом ранее.

Максимальное число умерших зарегистрировано в январе-августе в Башкирии — 36 076 человек или на 9,2% больше, чем годом ранее. Минимальное число смертей зафиксировано в Марий Эл, здесь скончался 5901 человек, или на 7,9% больше, чем в январе-августе 2019 года.

Наиболее значительно смертность выросла в Татарии — на 15,4% по сравнению с январем-августом прошлого года. При этом в Кировской области наблюдается минимальный показатель роста смертность — он увеличился на 0,8%.

Ни в одном из регионов Поволжья за указанный период рождаемость не увеличилась. При этом наиболее значительное снижение показателя отмечено в Саратовской области и Мордовии — рождаемость косматилась на 9,6%. Минимальное снижение наблюдается в Марий Эл — на 2,8% сократилось число новорожденных.