Шэньчжэнь, Китай, , 21:24 — REGNUM Специальной почетной грамотой «Лучший педагог» награжден Борис Будак, доцент российско-китайского Университета МГУ-ППИ, расположенного в городе Шэньчжэнь южно-китайской провинции Гуандун, который является заместителем декана факультета вычислительной математики и кибернетики. Об этом 5 октября сообщает Синьхуа со ссылкой на решение, обнародованное городским Управлением образования.

Агентство информирует, что университет был создан в 2014 году совместным решением руководства МГУ им. Ломоносова и Пекинского политехнического института; в нем преподают специалисты обоих вузов. В настоящее время осуществляется семь образовательных программ бакалавриата, три программы магистратуры и две программы докторантуры. Сообщается, что на долю российских педагогов приходится более двух третей профессорско-преподавательского состава, причем в их число входят наиболее опытные и авторитетные ученые.

Комментируя решение Шэньчжэньского управления образования, ректор университета Ли Хэчжан особо подчеркнул, что вуз играет важную роль в подготовке квалифицированных кадров для региона Большого Залива, включающего провинцию Гуандун и специальные автономные районы Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао).