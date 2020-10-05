Нижний Новгород, , 21:01 — REGNUM В течение августа в Приволжском федеральном округе скончались 1054 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Из них в 497 случаях коронавирус признан основной причиной смерти, в 557 случаях — коронавирус отнесен к прочим важным состояниям, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

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Так, среди тех умерших, у кого COVID-19 является основной причиной смерти, в 442 случаях SARS-CoV-2 был идентифицирован, в 55 случаях вирус стал основной причиной смерти, но не был идентифицирован.

В числе тех летальных случаев, где COVID-19 оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания — 125 человек, в 432 случаях — COVID-19 не оказал влияния на смертельные осложнения.

Данные по регионам значительно отличаются. Так, максимальное число случаев смерти от COVID-19 в августе наблюдается в Нижегородской области — 146 человек, в 145 случаях вирус был идентифицирован. При этом с коронавирусом, но не от него в регионе скончались еще 47 человек, в 13 случаях вирус оказал существенное влияние на развитие осложнений.

В Ульяновской области непосредственно от COVID-19 в августе умер 91 человек, причем у 24 пациентов коронавирус не был выявлен. Еще 14 жителей области скончались с подтвержденным коронавирусом, но основной причиной смерти он не является.

В Кировской области от коронавируса как основной причины скончались за месяц 45 человек, еще у 27 пациентов SARS-CoV-2 был выявлен, но основной причиной смерти не является.

В Пермском крае от COVID-19 умер 41 человек, а при этом с коронавирусом, но не от него скончались еще 59 жителей региона.

В Самарской области 35 человек скончались от коронавируса, еще шесть жителей области скончались с подтверждённым заражением коронавирусом, но от обострения хронических заболеваний.

В Удмуртии от COVID-19 только в августе умерли 32 жителя республики, от сопутствующих осложнений — еще семь человек.

В Оренбургской области непосредственно от COVID-19 числятся умершими 32 человека, а с подтвержденным заражением, но от осложнения течения заболевания скончались еще 55 жителей области.

В Татарии в августе от COVID-19 скончался 31 человек, еще 72 умерли с подтверждённым заражением коронавирусом, но не от него.

В Саратовской области в августе зарегистрировано 25 смертей именно от COVID-19, а с подтверждённым заражением коронавирусом скончался еще 141 человек.

В Марий Эл семь человек скончались от коронавируса, еще восемь — от осложнения хронических заболеваний.

В Чувашии от COVID-19 в августе умерли пятеро жителей республики, еще девять — от осложнений течения болезни из-за хронических патологий.

В Пензенской области от коронавируса как основной причины скончались пять человек в августе, еще 90 скончались от сопутствующих заболеваний.

В Башкирии два человека скончались от COVID-19, один — с подтверждённым заражением, но не от него.

В Мордовии непосредственно от COVID-19 в августе смертей не зарегистрировано, однако с подтверждённым заражением коронавирусом скончался 21 человек, у которых COVID-19 не стал основной причиной смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 5 октября выявили 1247 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне сообщалось о 1231 случае заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 164 467 случаев. Полностью выздоровели 132 800 жителей округа, за последние сутки выписаны 400 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний за все время пандемии 2086 человек, за минувшие сутки скончались 15 жителей Поволжья, накануне сообщалось о восьми летальных случаях в округе.