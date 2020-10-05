Тюмень, , 20:51 — REGNUM В Тюменском госуниверситете восемь студентов переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Под угрозой дистанционки — все новости про обучение в эпоху коронавируса»

В конце прошлой недели пять студентов ТюмГУ, проживающих в общежитии, получили положительный тест на коронавирус.

«Ребята были госпитализированы в специальное медицинское учреждения. В общежитии прошла дезинфекция, также проводятся скрининг и постоянный мониторинг всех проживающий. Все связи студентов, контактировавших с заболевшими выявлены. Контакт-группа из восьми студентов изолирована в отдельные квартиры, студсовет общежития обеспечивает им доставку продуктов на карантине под дверь», — сообщает пресс-служба крупнейшего вуза Тюмени.

Поясняется, что общежитие ТюмГУ — квартирного типа. То есть в каждом жилом помещении есть раковина, туалет, мини-кухня, холодильник.