Москва, , 20:41 — REGNUM Председатель движения «Гражданская солидарность», президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров не исключает перехода на дистанционное образование в России. Об этом он завил ИА REGNUM сегодня, 5 октбря.

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»Многие бюджетные учреждения дополнительного образования на этот режим перешли. Кроме того, ожидаемо введение ограничений для старшего поколения и граждан группы риска по здоровью. Это не бьет по экономике и легко устанавливается административными методами. Однако с ограничениями в социальной сфере тоже спешить не будут — по крайней мере до ясности с выборами в Госдуму и иными мероприятиями в рамках трансфера власти», — отметил эксперт.

По его мнению, вероятно и возвращение к электронным пропускам. «На разработку и внедрение системы цифрового контроля за перемещением граждан мэрия потратила очень большие деньги. Сейчас есть немало заинтересованных лиц в ее применении. Но тут столичные власти могут столкнуться с волной негатива, связанной с опасениями за утечку информации. Недавно москвичка без труда купила маршруты собственного передвижения за месяц, предоставив дельцам всего лишь свою фотографию. В случае возвращения практики электронных пропусков в зону риска также могут попасть сведения о планах граждан, что может представлять угрозу личной безопасности», — пояснил Федоров.

Он полагает, что свободу передвижений вряд ли ограничат в октябре — завершение дачного сезона и хорошая погода. «В таких условиях людей невозможно заставить сидеть дома. Далее ситуация может измениться по обстоятельствам — как эпидемиологическим, так и фактически политическим», — добавил он.