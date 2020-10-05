Москва, , 20:36 — REGNUM В ближайшее время в Москве усилят «антиковидные» меры, так как рост заболеваемости налицо, но какие конкретно ограничения введут — в большей степени будет зависеть от социально-экономических обстоятельств и политической воли, чем от противоэпидемиологической логики, считает председатель движения «Гражданская солидарность», президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. Об этом он сегодня, 5 октября, заявил ИА REGNUM.

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»В этот раз вряд ли стоит ожидать каких-то жестких запретов. Это может привести не только к экономическому коллапсу, но и к политической дестабилизации. Поэтому вынужденно будут действовать осторожно. Тем более, что не исключено проведение досрочных выборов в Госдуму, а значит, лишний раз злить электорат не надо. Даже если парламент решат избирать по календарному плану — в сентябре 2021 года — последствия «тотального прессования» сгладить просто не успеют. В итоге градус протестных настроений может настолько возрасти, что никакая административная «мобилизация» не поможет», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что «половинчатые ограничения» уже начались: «В магазинах стали требовать ношение масок — без них, как правило, уже не обслуживают. Власти Москвы рекомендовали работодателям отправить на «удаленку» сотрудников, чье нахождение непосредственно в офисе не критично. С сегодняшнего дня, 5 октября, указом мэра не менее 30 процентов работников должны быть переведены на дистанционный режим. Почти на месяц — до 28 октября».

По мнению Федорова, дистанционный режим для офисных сотрудников — мера разумная и эффективная в нынешних условиях, однако важно обеспечить контроль за тем, чтобы доход граждан был сохранен. «Недопустимо сокращать или вовсе отменять надбавки и премии на основании работы «из дома». Как правило, в таком режиме работают не меньше, а даже больше, чем в офисных стенах. Кроме того, начальство зачастую считает допустимым давать различные поручения почти круглосуточно. Также следует учитывать, что трудиться в домашних условиях чаще тяжелее — особенно если в квартире постоянно находится большая семья. Поэтому контроль за реальными выплатами гражданам, переведенным на «удаленку», должен стать одной из приоритетных задач столичных властей — было бы желание и политическая воля», — отметил эксперт.

По его словам, если мэрия все же пойдет на серьезные антиковидные ограничения во всем, то это напрямую отразится на политической и экономической жизни, а также психологическом состоянии граждан. «Особый удар придется на малый и средний бизнес, что затем перейдет и на политические настроения. Бизнес еще не оправился от недавних потрясений, а впереди перспективы новой игры на выживание. Это будет уже больше, чем испытание. Поэтому производство и сферу обслуживания все же должны оградить от временного закрытия «за свой счет», что в большинстве случаев означает разорение и закрытие навсегда, — пояснил Федоров. — С наибольшей вероятностью ограничат политическую активность, включая протестные действия — митинги, пикеты, народные сходы. Столичным властям это сейчас выгодно, так как возрастает возмущение граждан произволом на местном и общегородском уровне. Прежде всего, это касается всевозможных строек, которые ведут к сокращению жизненного пространства москвичей и ухудшению экологии города в угоду крупному бизнесу».

При этом он сомневается в том, что РФ вернется к всеобщей самоизоляции граждан: «За исключением административного аппарата, силовиков и ряда иных работников, сомневаюсь в вероятности возвращения такой практики. Без материальной компенсации такое сейчас просто невозможно: люди в буквальном смысле «подъели» свои запасы и жить им просто не на что. Поэтому такое решение может вызвать глубочайший социально-экономический кризис, переходящий в кризис политический. Очень серьезное недовольство властью перейдет к выходу на улицу с очень жесткими требованиями. Власти не могут этого не понимать».