Челябинск, , 20:31 — REGNUM Свердловский областной суд отменил решение Калининского райсуда Челябинска о замене наказания более мягким бывшему гендиректору ООО «Гринфлайт» Сергею Мануйлову. Об этом сообщает пресс-служба челябинской облпрокуратуры.

Прокурор настаивал на том, чтобы не смягчать Мануйлову наказание, так как, по его мнению, главная цель наказания не была достигнута, а осуждённый якобы не принял должных мер к возмещению ущерба, хотя такая возможность у него была. Суд согласился с этой позицией.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи вменили бывшему гендиректору причинение ущерба в размере более 10 млрд рублей. Центральный райсуд Челябинска назначил ему два с половиной года в колонии общего режима. Срок заканчивается в марте 2021 года.