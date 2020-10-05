Саранск, , 20:30 — REGNUM Жителям Мордовии, которые вернулись из-за границы, до получения результатов теста на коронавирус необходимо соблюдать самоизоляцию. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес глава Мордовии Владимир Волков.

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Изоляцию соблюдать нужно по месту жительства.

Кроме того, работодатели должны информировать сотрудников, выезжающих за пределы РФ, о необходимости по возвращении соблюдать самоизоляцию и сделать тест на коронавирус в течение трех дней. Результат потом необходимо разместить на портале Госуслуги.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 октября в Мордовии выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 41 новом носителе SARS-CoV-2. Всего в регионе подтверждено 6636 случаев заражения коронавирусом. Полностью выздоровели с начала пандемии 5513 жителей республики, 42 человека скончались от коронавируса как от основной причины.

Сегодня стало известно о смерти врача по лечебной физкультуре Краснослободской центральной районной больницы Нины Автайкиной, которая проработала в системе здравоохранения 43 года. При жизни медику был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция».