Падуя, Италия, , 20:27 — REGNUM Существует прямая связь между возобновлением учебного года в Италии и резким ростом количества новых заражений, заявил в интервью Sky в понедельник, 5 октября, микробиолог университета Падуи Андреа Кризанти.

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Он не призывал к закрытию школ или вузов, но отметил, что для сокращения количества новых заражений нужно работать «именно на этом участке» (над соблюдением санитарных требований в образовательных учреждениях).

В большинстве регионов Италии учебный год начался 14 сентября. Резкий рост числа новых зараженных фиксируется с первых дней октября.

По данным на 5 октября, в Италии умерли 36 002 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 16 (днем ранее — на 18). Выздоровели 232 681 человек, за сутки этот показатель увеличился на 767 (днем ранее — на 697). Число подтвержденных носителей выросло на 2257 (днем ранее — на 2578). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 327 586.

В настоящее время заражены 58 903 человека — на 1474 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже чуть больше двух месяцев, за это время увеличилось почти в пять раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.