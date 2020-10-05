Оренбург, , 20:23 — REGNUM Глава Минздрава России Михаил Мурашко вместе с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером 5 октября посетили строительную площадку многопрофильной Областной детской клинической больницы на ул. Гаранькина в Оренбурге. Чиновники подписали обращение к будущим поколениям оренбургских детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«Дорогие дети будущего! В далеком для вас 2020 году мы строим новую областную детскую клиническую больницу, понимая, что главным во все времена остается здоровье. Еще пара лет, и воплотится наша общая мечта — на этом месте появится крупнейший в России детский медицинский комплекс. Сейчас, возводя его стены, мы надеемся на то, что вы не будете сталкиваться с неизлечимыми заболеваниями, уйдут в прошлое эпидемии, а наши коллеги смогут победить любой недуг. Очень хочется, чтобы вы росли крепкими, счастливыми и ничего не боялись. Здоровья вам!» — говорится в послании.

Обращение поместят в капсулу, которая будет храниться в стенах Областной детской клинической больницы.

Напомним, проект клиники на 430 коек разработан в 2019 году за счет средств областного бюджета и реализуется с весны 2019 года. Это крупнейший социальный проект региона за последние 20 лет. Проектная стоимость объекта вместе с оборудованием составляет почти 6,5 млрд рублей.

Площадь территории, на которой разместится современный больничный комплекс, — 15 га. К концу 2023 года в строй введут три пятиэтажных лечебных корпуса, здания пищеблока и кислородной станции, собственные резервную дизель-электростанцию и котельную, теплый гаражный бокс на шесть машин скорой помощи.

В лечебных корпусах разместят палаты, операционные, процедурные, лаборатории, а также детскую поликлинику в новом формате open-space — с широким холлом и игровыми зонами.

В настоящее время строительная готовность больничного комплекса составляет 7,2%. Завершаются работы по нулевому циклу. Полностью построены первые этажи пищеблока и самого крупного блока объекта — блока А.

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