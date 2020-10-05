Мадрид, , 20:17 — REGNUM Число случаев коронавирусной инфекции в Испании с начала эпидемии превысило 800 тысяч, 5 октября сообщает агентство Associated Press.

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Согласно правительственному отчету, за выходные в Испании подтверждены 23 480 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших составило 813 412 человек

Число погибших от заболевания за выходные выросло с 32 086 до 32 225 человек. Заболеваемость и смертность от COVID-19 в Испании находится на максимальном уровне с конца мая.

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