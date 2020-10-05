Париж, , 20:03 — REGNUM В рамках режима «повышенной готовности» из-за распространения SARS-CoV-2 в Париже закроются все бары и бассейны, в то время как рестораны продолжать работать в ограниченном режиме. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает Reuters.

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В связи с повышенной заболеваемостью коронавирусом, в столице Франции было объявлено о полном закрытии баров и о частичном открытии ресторанов при условии соблюдения ими предписанных санитарных норм. Также будет ограничено посещение высших учебных заведений и торговых центров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 октября во Франции объявили о введении на 15 дней режима «повышенной готовности» в Париже и его агломерации, что подразумевает введение новых ограничений для борьбы с распространением SARS-CoV-2.

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