Кострома, , 19:27 — REGNUM В Костромской области увеличилось число умерших пациентов с COVID-19, об этом сообщает оперативный штаб региона. В области скончалась 62-летняя женщина и мужчина 73 лет. Число жертв новой инфекции возросло до 89.

За сутки в регионе выявили 65 новых случаев инфекции, выздоровели 7 костромичей. Общее количество носителей коронавируса в области по данным на 5 октября составило 1223 человека, 193 из них находятся в больницах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Костромской области готовят дополнительные койки для больных COVID-19