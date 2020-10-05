Владимир Станулевич, 5 октября 2020, 19:12 — REGNUM На своей странице в фейсбуке Максим Заборский, руководитель Агентства по развитию Архангельской области, опубликовал: «С членами правления Архангельской региональной туристской ассоциации провели воскресник на острове Мудьюг. В ходе данного мероприятия осуществили ремонт крыльца старого музея. Стоит отметить, в момент проведения работ музей посетило две группы из восьми туристов».

Сваленные в кучу надгробия расстрелянных узников концлагеря на о.Мудьюг
Сваленные в кучу надгробия расстрелянных узников концлагеря на о.Мудьюг
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM писало о концентрационном лагере интервентов на острове Мудьюг, через который в 1918—1919 гг. прошли около 1000 борцов с оккупацией, из них около 300 были убиты или умерли от болезней. В 1934—1940 годах и с 1973 года здесь работал музей концлагеря, в экспозицию которого входили бараки для заключенных и охраны лагеря, захоронения расстрелянных узников, два 152-мм орудия береговой обороны, здание с фотовыставкой по истории концлагеря. После 1991 года от памятника истории, входившего в структуру Архангельского областного краеведческого музея, постепенно отказывались — сокращая финансирование и понижая музейный статус. В 1993 году на Мудьюг перестали возить экскурсии, в начале 2000-х музей понизили до отдела краеведческого музея, в 2012 году сократили последнего смотрителя, а в 2019-м — лишили статуса памятника истории и культуры. Деревянные здания без ремонта быстро ветшали — ограда с колючей проволокой и вышки рухнули, с крыш бараков и музея сорвало кровлю, крыльцо музея сгнило, его посещение стало представлять угрозу. И вдруг субботник туристской ассоциации!

Участники Архангельской региональной туристкой ассоциации ремонтируют крыльцо брошенного музея концлагеря интервентов на острове Мудьюг
Участники Архангельской региональной туристкой ассоциации ремонтируют крыльцо брошенного музея концлагеря интервентов на острове Мудьюг
© Максим Заборский

Максим Заборский, руководитель Архангельского агентства регионального развития, участник субботника: «Я обсуждал с коллегами состояние музея, они сообщили, что он бесхозный и нигде не стоит на балансе. С одной стороны, это плохо, так как заявку на финансирование восстановления должен писать собственник музея. С другой, это позволяет проводить ремонтные работы без особых разрешительных документов. Вот мы с туристической ассоциацией и решили помочь спасти хоть что-то. Возможно, проведем еще субботник, а если по-серьезному, то надо садиться писать заявки на гранты».

Александр Белецкий, председатель правления Архангельской региональной туристской ассоциации: «Последние годы я по маршруту Мудьюг — деревня Куя вожу около 200 туристов. Люди и сами добираются до Мудьюга, около 1000 человек посещают остров и руины музея. При советской власти туда на теплоходе ездили до 16 тысяч экскурсантов в год, в большинстве школьники. Если возобновить теплоходные рейсы, можно рассчитывать тысяч на 10. Но для этого нужно привести в порядок музей и создать минимальную инфраструктуру — построить туалет, провести электричество, отремонтировать здания. Сбросили музей с баланса из-за сложной логистики, то же самое происходит и с Новодвинской крепостью — многие годы областной краеведческий музей не может решить вопрос по причалу, швартовке парохода «Гоголь», который дал бы тысячи экскурсантов. Я несколько раз возил на Мудьюг журналистов на своем катере, последними была съемочная группа ТV29. Они записали сюжет, показали все как есть, и… ничего не изменилось. Туда ездят и начальники — в 2018 году на Мудьюг приезжали депутаты областного собрания, и тоже ничего».

Музейное крыльцо до ремонта
Музейное крыльцо до ремонта
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Виктор Канашев, член правления Архангельской региональной туристской ассоциации:«Раньше ответственные за туризм в министерстве культуры области говорили нам, участникам туристкой ассоциации: «Вам нужен причал на Мудьюге, вы и делайте его!» Конечно, такой объект без помощи властей не привести в порядок».

Андрей Рыженков, руководитель регионального исполкома Архангельского отделения «Единой России», участник субботника: «Субботники, конечно, не спасут музей, они могут привлечь внимание к проблеме. Что делать дальше, мы готовы обсуждать со всеми, имеющими отношение к бывшему музею на Мудьюге».

Состояние 25-метрового обелиска «Славным патриотам, замученным интервентами на острове Мудьюг. 1918-1920»
Состояние 25-метрового обелиска «Славным патриотам, замученным интервентами на острове Мудьюг. 1918-1920»
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Пока на Мудьюге гибнет свидетельство преступлений интервентов, в центре Архангельска, на Вологодском кладбище в образцовом порядке находится мемориал павшим в Первой и Второй мировой войнах. Его, на английские деньги, уже 25 лет содержит в порядке, ремонтирует и убирает мусор одно из строительных предприятий Архангельска. Контраст между этими двумя символами рождает вопросы в адрес ответственных за военно-патриотическое воспитание и памятники истории и культуры Архангельской области.