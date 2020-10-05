Переславль-Залесский, Ярославская область, 5 октября 2020, 19:04 — REGNUM Администрация городского округа Переславля-Залесского совместно с правоохранительными органами и специалистами сферы культуры Ярославской области проведет проверку финансовой деятельности переславской школы искусств. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Проверка будет плановой, начнется она 26 октября. Администрация обещает изучить все доводы, изложенные в открытом письме учителей школы, опубликованном сегодня в социальных сетях.
В настоящий момент под письмом стоят подписи 25 педагогов школы искусств — как музыкального, так и художественного отделений. Это практически весь преподавательский состав школы за исключением тех, кто в настоящий момент находится на больничном.
Учителя школы жалуются, что не получают стимулирующих выплат, что отсутствует финансовая поддержка концертной деятельности и конкурсов, а также, что их заставляют подписывать дополнительное соглашение к трудовому договору, по которому их зарплата снизится. Администрация полагает, что все стимулирующие выплачиваются вовремя.
В ходе обсуждения проблем оплаты труда и экономии бюджетных средств всплыла информация о том, что в школу искусств трудоустроена дочь директора школы Светланы Дойниковой. Действительно, по сообщению администрации Переславля, в школе работает Дойникова Ю.В. Факт родства планируется установить в ходе проверки.
Воспитанники школы искусств и их родители просят поддержать педагогов и не допустить развала школы. Они оставляют свои комментарии на страницах главы Переславля Валерия Астраханцева в социальных сетях.
Глава Переславля Валерий Астраханцев пока никак не прокомментировал происходящее, директор школы Светлана Дойникова находится на больничном.
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