Бишкек, , 18:49 — REGNUM В настоящее время в Киргизии насчитывается 2283 школы, в которых работают свыше 78 тысяч учителей. Такие данные приводит национальный статистический комитет республики.

Семен Чуйков. Дочь Советской Киргизии (фрагмент). 1948

Из них в городских школах трудятся 23 тысячи педагогов, а в сельских — более 55 тысяч.

Уровень загруженности учителей в киргизстанских школах по-прежнему остается высоким — на одного педагога приходится в среднем 17 учеников.

При этом загруженность учителей в городах и в сельской местности существенно отличается. Если в городских школах на одного учителя приходится в среднем 20 учеников, то в сельских школах — только 15.

Большинство учителей в школах — женщины. На них приходится 85% от общего числа школьных преподавателей. Но при этом лишь около 9% директоров и их заместителей являются женщинами.

Также отмечается, что в 2020 году все высшие учебные заведения Киргизии выпустили более 4 тысяч будущих педагогов. То есть каждый седьмой студент выбрал профессию преподавателя.