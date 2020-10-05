Москва, , 18:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин пообщался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в день его рождения, а также поздравил его и всех жителей Грозного с Днем города.

Об этом президент России рассказал 5 октября в ходе встречи с преподавателями и студентами педагогических вузов.

Общаясь с учителем одной из грозненских школ, Владимир Путин напомнил, что в Грозном 5 октября отмечают День города.

«Воспользуюсь встречей, чтобы поздравить всех жителей Грозного с Днем города, пожелать всего самого доброго, успехов, здоровья и благополучия. Сегодня имел возможность сказать об этом и Рамзану Ахматовичу, у него сегодня день рождения. Я просил его при публичных выступлениях передать мои слова поздравления», — сказал Владимир Путин.

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