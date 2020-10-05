Курган, , 18:31 — REGNUM В Курганской области с ростом числа зараженных коронавирусом «не везде успевают медики, не хватает коечного фонда». Об этом сообщил глава Зауралья Вадим Шумков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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"Вводим дополнительные экипажи скорой помощи, запускаем отделения с дополнительными койками в больницах, переводим на режим работы до позднего вечера наши поликлиники», — сообщил Вадим Шумков.

Глава региона, со ссылкой на информацию от медиков, отметил, что до 80% заболевших не соблюдали элементарные меры профилактики. И напомнил, что есть набор простейших мер, соблюдение которых точно поможет снизить риск заболевания: маски, обработка рук и рабочих поверхностей.

Отметим, что суточный прирост заражений SARS-CoV-2 в Курганской области за месяц поднялся с 24 человек в день до 55 на 5 октября.