Челябинск, , 18:17 — REGNUM В Челябинской области министр спорта региона Леонид Одер заразился коронавирусом. Информацию подтвердили журналистам в самом ведомстве.

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Как пишет Накануне.Ru, у него лёгкие поражены на 15%. Сейчас он госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки стало известно о заболевании двух чиновников Южного Урала COVID-19. Среди них замгубернатора Анатолий Векшин и мэр Магнитогорска Сергей Бердников.