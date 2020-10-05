Чебаркуль, Челябинская область, , 17:54 — REGNUM В Чебаркуле Челябинской области избрана мера пресечения 29-летней женщине, сбившей ехавших на мопеде троих детей. Решение вынес городской суд.

Жительница села Кундравы отправлена под домашний арест до 3 декабря. Суд учёл, что она не была ранее судима и имеет двоих несовершеннолетних детей.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданка управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и наехала на мопед, на котором ехали три ребёнка. 10-летний мальчик погиб. Женщина скрылась, но вскоре всё же была поймана.

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