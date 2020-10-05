Москва, , 17:53 — REGNUM Иностранные IT-компании систематически нарушают права граждан России, считает первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Об этом 5 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-служба ОП РФ.

«Согласно ст. 71 Конституции РФ, государство защищает цифровые права граждан, — сказал Малькевич. — К сожалению, мы вынуждены констатировать, что на протяжении длительного времени мы фиксируем, как эти права систематически нарушаются со стороны иностранных IT-компаний».

В числе нарушений прав российских пользователей социальных сетей Малькевич перечислил блокировки и удаление аккаунтов российских СМИ, введение различных сегрегационных ограничений, предвзятую модерацию публикаций российских пользователей и прочее.

Кроме того, Малькевич раскритиковал Google и Twitter за отказ переносить базы данных российских пользователей для хранения на территории РФ. Это, по мнению члена ОП РФ, прямое нарушение российского законодательства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскомнадзор предложил компаниям Google и Apple работать вместе.

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