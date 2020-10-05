Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 17:51 — REGNUM В ямальском городе Лабытнанги скамейки с подогревом оккупировали бездомные собаки, которые таким образом спасаются от холода. Об этом сообщают жители города в паблике «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте».

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Скамейки с подогревом появились в Лабытнанги прошлой осенью. В этом году практика их сооружения продолжилась. Однако горожане высказывают опасение, что собаки больше не подпустят их к местам обогрева.

Вспомнили жители Лабытнанги и об образцовом приюте для животных «Кот и пёс», который открылся в феврале 2020 года в городе. Но как сообщают специалисты приюта, их заведение не является окончательным решением проблемы бездомных животных. В приюте бездомным собакам и кошкам делают все необходимые прививки, затем стерилизуют, чипируют и, если не находят им хозяев, отпускают на улицу. Выход из проблемы лишь один: хозяевам четвероногих питомцев быть в ответе за тех, кого приручили.

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