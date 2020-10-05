Москва, , 17:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин обратился к студентам старших курсов российских вузов с призывом пользоваться возможностью работать в школах. Соответствующее заявление он сделал 5 октября в ходе видеоконференции с преподавателями и студентами педагогических вузов.

«Хотел бы обратиться к студентам старших курсов не только педагогических, но и других вузов: пожалуйста, приходите работать в школы. Ваше право вести уроки, кружки, секции теперь закреплено в законе», — сказал глава государства.

Путин выразил уверенность, что старшекурсники смогут найти общий язык с детьми, а также «завоевать авторитет и доверие, сами поучиться у сильных наставников».

По мнению президента, «такая преемственность и взаимосвязь поколений обязательно послужат развитию всего российского образования».

Напомним, ранее сегодня Владимир Путин заявил, что высокий уровень образования в России удалось сохранить несмотря на пандемию коронавируса и переход на дистанционное обучение.

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