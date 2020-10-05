Ижевск, , 17:37 — REGNUM В Удмуртии в настоящее время пациенты с коронавирусом и внебольничной пневмонией занимают 1654 койко-места в медицинских учреждениях, осталось резервными 135 коек. При этом накануне были госпитализированы 96 человек, заявила замглавы минздрава республики Мария Галеева.

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Лечение получают 703 пациента с подтвержденным заражением коронавирусом, включая 21 ребенка. 84 человека находятся в тяжелом состоянии, 14 подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких), сообщает «Коммерсантъ-Ижевск». 520 человек, включая пятерых детей — в состоянии средней степени тяжести, 99 человек, в числе которых 16 детей — в удовлетворительном состоянии. 977 человек наблюдаются медиками по месту жительства.

«В течение сегодняшнего дня мы будем решать, чтобы дополнительно разворачивать коечный фонд. Я прошу обратить внимание, что идет стабильный рост. При том, что еще не наступил период традиционных холодов», — отметил глава республики Александр Бречалов и добавил, что погода позволяет подготовиться к дальнейшему росту заболеваемости.

Как сообщало ИА REGNUM, Бречалов планирует объявить о новых решениях на фоне ситуации с коронавирусом. О них будет объявлено 6 октября в ходе прямого эфира. Бречалов добавил, что будет принято решение об учителях, которые входят в группу риска. Однако какие-именно меры будут предприняты, он не уточнил.

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