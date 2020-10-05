Москва, 5 октября 2020, 17:19 — REGNUM Поддержка в борьбе с коронавирусом будет оказана Дагестану и в дальнейшем, заявил 5 октября президент РФ Владимир Путин.
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В ходе беседы с Владимиром Васильевым, покинувшим пост главы Дагестана, и назначенным врио главы региона Сергеем Меликовым российский президент сказал:
Глава государства поручил Меликову определить, что нужно региону, какая требуется помощь от федеральных властей в борьбе с COVID-19.
Ранее Путин принял отставку Васильева и своим указом назначил Меликова временным главой Дагестана.
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