Москва, , 17:19 — REGNUM Поддержка в борьбе с коронавирусом будет оказана Дагестану и в дальнейшем, заявил 5 октября президент РФ Владимир Путин.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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В ходе беседы с Владимиром Васильевым, покинувшим пост главы Дагестана, и назначенным врио главы региона Сергеем Меликовым российский президент сказал:

Путин «Очевидная совершенно вещь, это лежит на поверхности, будем и дальше помогать республике».

Глава государства поручил Меликову определить, что нужно региону, какая требуется помощь от федеральных властей в борьбе с COVID-19.

Ранее Путин принял отставку Васильева и своим указом назначил Меликова временным главой Дагестана.

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