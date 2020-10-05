Великие Луки, Псковская область, , 17:14 — REGNUM Десять учащихся школы №7 города Великие Луки в Псковской области, которые почувствовали себя плохо во время торжественной линейки 5 октября, в том числе трое, потерявшие сознание, чувствуют себя лучше, их здоровью ничего не угрожает. Об этом журналистам заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Напомним, ЧП произошло утром 5 октября у школы №7 в Великих Луках. Во время торжественной церемонии, посвященной присвоению учебному заведению имени пограничника Антона Злобина, десять учащихся разных классов почувствовали сильное недомогание, а трое учеников потеряли сознание.

Школьники были немедленно госпитализированы в детскую больницу. Двух девочек поместили в реанимацию, поскольку у одной школьницы была рвота, а у второй — более сложные проявления, отличающиеся от остальных.

«Состояние всех детей удовлетворительное. И состояние не ухудшается, а напротив, прошло два часа, и динамика абсолютно положительная. Признаки, которые беспокоили детей: головная боль, головокружение, прошли», — уточнила Емельянова.

Дети останутся под наблюдением медицинского персонала до получения результатов анализов. К вечеру специалисты должны получить предварительные лабораторные анализы, которые позволят установить окончательную причину произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: СКР разбирается с потерей сознания у школьников в Великих Луках

Отметим, с причинами инцидента уже разбираются правоохранительные органы.

Читайте ранее в этом сюжете: Трое потерявших сознание детей из Великих Лук находятся в тяжёлом состоянии