Санкт-Петербург, , 17:10 — REGNUM В Санкт-Петербурге в связи с продолжающимся ростом количества заболевших COVID-19 больница Святителя Луки возобновила прием пациентов с этим заболеванием. В стационаре открыты 140 специализированных коек, сообщили 5 октября в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, курирующего городское здравоохранение.

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Там признали, что количество госпитализаций с COVID-19 за последнюю неделю увеличилось на 17%, а за последние сутки в стационары доставлены 222 петербуржца с коронавирусом. Поэтому и было принято решение о подключении больницы Святителя Луки, которая уже была задействована во время первой волны пандемии.

«Ситуация, к сожалению, ухудшается — число новых случаев заражения ежедневно растет. Важно, чтобы петербуржцы проявили ответственность и соблюдали масочный режим для безопасности своих родных и близких», — заявил Олег Эргашев.

По данным Смольного, сейчас в Петербурге для больных COVID-19 развернуты 4640 коек в 13 взрослых и в одном детском стационаре, пока свободна 671 койка.

Как отметил вице-губернатор, власти стараются пока оставить в штатном режиме крупные городские стационары, в которых продолжают оказание экстренной и плановой медицинской помощи.

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Напомним, за последние сутки в Санкт-Петербурге подтвердили 407 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выписаны за сутки 204 человека, 14 человек скончались.

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