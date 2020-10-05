Москва, , 17:00 — REGNUM На сегодняшний день специалисты не располагают достаточными данными для оценки сроков сохранения иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

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"В настоящее время мы не располагаем достаточными данными», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что сохранение иммунитета к коронавирусу зависит как от степени тяжести COVID-19, так и от индивидуальных особенностей иммунитета человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вирусолог Александр Чепурнов заявил порталу «Ura.ru» о том, что иммунитет к коронавирусу у переболевших COVID-19 сохраняется примерно полгода.