Москва, , 16:56 — REGNUM Образование в России сохранилось на своём уровне, несмотря на пандемию, заявил 5 октября президент страны Владимир Путин на видеовстрече с преподавателями и студентами педагогических вузов.

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Как отметил президент, ситуация с пандемией сильно сказалась на уровне образования в разных странах мира.

Путин «А у нас этого не произошло».

При этом и педагогам, и учащимся, и родителям школьников, отметил глава государства, «было очень сложно». Однако все сработали «на отлично».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский президент назвал несерьёзными слухи о полном переводе российских школ на дистанционное обучение.

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