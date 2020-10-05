Ново-Огарево, Московская область, , 16:54 — REGNUM В 2020 году все педагоги России, работавшие в условиях эпидемии коронавируса, заслужили звание «Учитель года». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с педагогами и студентами педагогических вузов.

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"Обычно в начале октября подводятся итоги всероссийского конкурса «Учитель года». Но сегодня по объективным причинам он состоится чуть позже», — заявил Путин.

«Но я считаю, что, по большому счёту, этого звания сегодня заслуживают все педагоги, которые трудились в условиях эпидемии. Ведь это была особая нагрузка, повышенная нагрузка. Мы это знаем хорошо. Но всё получилось во многом благодаря вашим усилиям. Отечественная система образования достойно справилась с возникшими вызовами. Огромное вам спасибо», — указал он.