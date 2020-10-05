Москва, , 16:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин считает несерьёзным говорить о закрытии школ и полном их переводе на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил 5 октября в ходе видеоконференции с преподавателями и студентами педагогических вузов.

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Глава государства также отметил, что Россия накопила уже немалый опыт в организации образовательного процесса в период пандемии, и его необходимо использовать для совершенствования системы образования в дальнейшем.

Система дистанционного обучения на данный момент создаётся в России, и она будет применяться по мере необходимости, отметил Путин.

В целом, по словам президента, высокий уровень образования в России удалось сохранить, несмотря на пандемию и дистанционное обучение.

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