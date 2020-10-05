Санкт-Петербург, , 16:47 — REGNUM Петербургские волонтеры вновь будут доставлять продукты пожилым горожанам, которые находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Губернатор Александр Беглов уже поручил районным чиновникам и сотрудникам комитетов «обеспечить взаимодействие с волонтерами», сообщили 5 октября в Смольном.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Предполагается, что добровольцы «возьмут на себя доставку продуктов питания гражданам старше 65 лет, которым рекомендуется не покидать места проживания или пребывания без крайней необходимости».

Как сообщало ИА REGNUM, петербуржцам в возрасте старше 65 лет предложено не покидать места своего проживания или пребывания без крайней необходимости. Такая рекомендация содержится в обновленном 3 октября постановлении Смольного №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Особенно плотно Смольный работает со штабом #МыВместе, созданным весной 2020 года на базе Центра городских волонтеров. С 6 октября этот штаб возобновляет работу. В случае открытия временного госпиталя в «Ленэкспо» волонтеры готовы помогать в «красной зоне».

«Наши волонтеры весной проделали огромную работу. Они приносили продукты пожилым горожанам и тем, кто находился на самоизоляции, помогали во временном госпитале, развернутом в «Ленэкспо». Сегодня город снова нуждается в их помощи», — сказал Беглов.

Читайте также: «Обстановка ухудшается»: в Петербурге готовы 2500 коек в «Ленэкспо»

Заявку на доставку продуктов или лекарств можно оставить по номеру горячей линии 8−800−200−34−11, она работает круглосуточно для граждан старше 65 лет. Все волонтеры заново пройдут процедуру регистрации и получат новый бейдж с голограммами, чтобы исключить возможное мошенничество.

Стать волонтерами могут петербуржцы от 18 до 50 лет без хронических заболеваний. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф.

Добровольцев обещают обеспечить масками, перчатками и антисептиком. Они не будут заходить в квартиру или дом, должны знать номер заявки получателя и обязательно его сообщить в начале общения. В случае, если кажется, что за дверью стоит мошенник, можно позвонить в штаб петербургских волонтеров по телефону +7 (812) 245-32-20 и уточнить по номеру на бейдже все детали.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожилым петербуржцам предложено самоизолироваться