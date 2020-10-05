Санкт-Петербург, , 16:38 — REGNUM Жители России признали Петербург самым комфортным городом для путешествий. Об этом 5 октября сообщили в Смольном со ссылкой на опрос портала Biletix. Он был проведен среди туристов, которые приобретали авиабилеты по внутренним направлениям с вылетом летом 2020 года и подтверждали, что ранее уже были в Северной столице.

Пара в Летнем саду Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, 53% респондентов отметили наивысшим баллом соотношение цены и качества, 73% опрошенных указали на комфортную городскую среду, а 93% готовы рекомендовать посещение Петербурга знакомым.

Всего опрошено 1523 путешественника.

По мнению главы комитета по развитию туризма Петербурга Сергея Корнеева, город привлекает туристов неповторимой атмосферой, где можно не только познакомиться с великим культурным наследием России, но и насладиться «настоящим петербургским гостеприимством».

«Сегодня Северная столица идеально подходит как для полноценного отпуска, так и для коротких поездок на выходные или праздники, так называемых сити-брейков», — считает чиновник.

Корнеев указывает, что Петербург является российским и международным центром всесезонного туризма, а также идеальным стартом путешествий по России, в особенности по маршрутам «Серебряного ожерелья».

Напомним, в 2019 году туристы потратили в Петербурге 376,8 млрд рублей, вклад туризма в экономику составил 4,4% ВРП.