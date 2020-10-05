Москва, , 16:32 — REGNUM Минобрнауки пока не рассматривает вопрос о переводе вузов в режим дистанционного обучения. Об этом заявил 5 октября глава ведомства Валерий Фальков.

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"Мы мониторим ситуацию в ежедневном режиме по каждому из регионов. Вопрос о переводе вузов на дистанционную форму обучения пока не стоит», — приводит его слова РИА Новости.

В то же время Фальков назвал ситуацию с распространением коронавируса «динамичной», отметив, что решения по работе вузов будут приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом конкретном регионе. ё

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в Минпросвещения назвали недостоверными сообщения о переводе школ в России на дистанционный формат обучения.

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