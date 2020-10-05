Анкара, , 16:32 — REGNUM Группа энтузиастов под названием Kingdoms of Arda пытается превратить игру Mount & Blade II: Bannerlord в проект по мотивам «Властелина колец». Об этом 5 октября сообщает портал PCGamesN.

В необычной модификации появятся: 35 фракций, восемь рас, музыка, доспехи, ездовые животные, а также тематическая сюжетная кампания. По словам разработчиков, в создании проекта им сильно помогают официальные инструменты для создания модов, которые недавно появились в Bannerlord.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, игру Mount & Blade II: Bannerlord выпустили в магазине GOG. Это произошло в честь 12-летия сервиса.

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