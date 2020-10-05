Великие Луки, Псковская область, , 16:30 — REGNUM Трое из 13 школьников, госпитализированных после школьной линейки в городе Великие Луки (Псковская область), находятся в тяжёлом состоянии, сообщает 5 октября телеграм-канал администрации области.

Комментируя случившееся, глава Комитета образования Псковской области Александр Седунов сказал, что все дети, которым стало плохо, находятся в Великолукской детской городской больнице под наблюдением врачей.

Устанавливается причина их внезапного недомогания. Как отмечают в Комитете по здравоохранению Псковской области, трое детей находятся в тяжёлом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

Уточняется, что сознание потеряли трое, плохо же почувствовали себя 13 детей — все разных возрастов. На месте ЧП работает первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Читайте ранее в этом сюжете: СКР разбирается с потерей сознания у школьников в Великих Луках

Читайте развитие сюжета: Потерявшим сознание на школьной линейке в Великих Луках полегчало