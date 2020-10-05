Великие Луки, Псковская область, 5 октября 2020, 16:30 — REGNUM Трое из 13 школьников, госпитализированных после школьной линейки в городе Великие Луки (Псковская область), находятся в тяжёлом состоянии, сообщает 5 октября телеграм-канал администрации области.
Комментируя случившееся, глава Комитета образования Псковской области Александр Седунов сказал, что все дети, которым стало плохо, находятся в Великолукской детской городской больнице под наблюдением врачей.
Устанавливается причина их внезапного недомогания. Как отмечают в Комитете по здравоохранению Псковской области, трое детей находятся в тяжёлом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.
Уточняется, что сознание потеряли трое, плохо же почувствовали себя 13 детей — все разных возрастов. На месте ЧП работает первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.
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