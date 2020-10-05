Курган, , 16:27 — REGNUM В Курганской области по причине вспышки острой респираторной инфекции полностью закрыты на карантин три школы — в Кетовском, Белозерском и Половинском районах. Об этом 5 октября сообщает региональный оперативный штаб.

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В связи с COVID-19 на карантине находятся восемь классов в пяти школах Петуховского, Каргапольского, Куртамышского, Юргамышского районов и Кургана. В связи с ОРВИ — в 19 школах.

Кроме того, по причине распространения ОРВИ полностью закрыты три детских сада в Белозерском, Куртамышском и Юргамышском районах. Частично закрыты группы в семи детских садах. По коронавирусу карантина в детских садах Зауралья нет.